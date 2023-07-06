Кузбасс готовит проект первого в России регионального межвузовского кампуса

Проект первого в России регионального межвузовского кампуса разработает правительство Кемеровской области. Для детальной проработки будущего комплекса создана рабочая группа, в которую вошли ректоры вузов и руководители профильных министерств региона. Она будет аккумулировать предложения и замечания к будущему кампусу.

Проект межвузовского кампуса «Кузбасс» предполагает создание Северокузбасского и Южнокузбасского филиалов. Инфраструктура кампуса будет доступна для студентов всех вузов региона. В Кемерове — КемГУ, КузГТУ, КемГИК, КемГМУ, КузГСХА и РГИСИ. В Новокузнецке основой для кампуса станет СибГИУ, а студенты филиалов КемГУ и КузГТУ смогут пользоваться новыми объектами во время обучения.

«Это будет первый в стране региональный кампус, все предыдущие проекты, реализованные в стране, — городского типа. Предусмотрено наличие удобного жилья, современных лабораторий, пространств для проектирования и моделирования, коворкингов, библиотек, мест для прогулок, общения и занятий спортом», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Власти Кузбасса рассчитывают на включение проекта кампуса в нацпроект «Наука и университеты».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова