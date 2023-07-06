Татарстан рассчитывает получить на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 4 млрд рублей

Татарстан может получить на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 4 млрд руб. в следующем году. Это будет вдвое больше обычной суммы поступления. Об этом на международном форуме «Ребус: Экономика строительства в историческом центре» заявил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, большинство средств будет направлено на Казань. В первую очередь, речь идет об историческом центре города.
«Деньги будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, большей частью это объекты города Казани. Скорее всего, это будет исторический центр»,— отметил министр.