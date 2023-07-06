Федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях закрыли для фур из-за жары

На ряде участков федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях ограничено движение большегрузного транспорта до вечера 6 июля. Это связано с сильной жарой: температура воздуха превысит 32 градуса Цельсия, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств вводится с 12 до 20 часов 6 июля на четырех федеральных автодорогах. Так, будет закрыто движение большегрузов по трассе А-310 (Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном) на участке от 16 до 146 км, Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) – 12–465 км, «Иртыш» (Челябинск – подъезд к Тюмени) – 0–91 км, Р-354 (Екатеринбург – Курган) – 125 – 356 км, М5 «Урал» (Москва – Челябинск) 1548–1871 км, М5 «Урал» (Челябинск – подъезд к Екатеринбург) – 11–130 км.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.