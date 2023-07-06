Перелеты в эконом-классе в Удмуртии подрожали еще на 4,4% за неделю

В Удмуртии в период с 27 июня по 3 июля изменилась стоимость ряда товаров. По данным Удмуртстата, картофель подорожал на 16,2%, черный байховый чай — 4,9%, столовая свекла — 4,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — 4,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем бананы стали дешевле на 7,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 6,9%, репчатый лук — 3,7%. Кроме того, подешевели на 3,3% овощные консервы для детского питания, мясные — 2,9%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости снизился ценник на стиральный порошок на 2,4%, зубную щетку — на 2,3%.

Однако стоимость перелета в салоне эконом-класса выросла на 4,4%.