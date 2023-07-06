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Экс-руководитель «Центра исторической памяти» останется в СИЗО до октября

Ленинский суд Перми продлил сроки содержания под стражей бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Как сообщает портал Properm.ru, он останется в СИЗО до 10 октября.

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, Александр Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона.

Господин Чернышов был задержан в Москве в середине мая. Несмотря на то, что он признал вину, 22 мая Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя краевого УФСБ и отправил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО.

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