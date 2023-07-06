Дополнительный выезд на Воткинское шоссе из микрорайона «Столичный» планируют организовать в Ижевске

В столице Удмуртии между домами №12 и №14 по улице Кунгурцева организуют дополнительный выезд на Воткинское шоссе из мкрн «Столичный». Соответствующее решение было принято из-за многочисленныз просьб жителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В этом году специалисты компании-застройщика разработают проектно-сметную документацию на обустройство участка дороги. В бюджете города на 2024 году предусмотрят средства на строительство автомобильного проезда.