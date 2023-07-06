В Татарстане осенью может значительно вырасти стоимость такси

Осенью 2023 года в Татарстане может значительно увеличиться цена на услуги такси. Об этом на выездном заседании комитетов Госсовета республики заявил глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, передает «Бизнес Онлайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Это связано с тем, что с 1 сентября в России начнет работу новый федеральный закон, согласно которому за передачу заказов водителям без официальной лицензии будут вводить штрафы для агрегаторов такси. При этом субъекты РФ должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным, и действующий с 2011 года в Татарстане закон должен быть пересмотрен.

«Отсев серых перевозчиков»,— сказал гендиректор ООО «КамАЗ-Марко» Роман Мугерман.

"Ъ-Казань"