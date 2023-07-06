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Депутат думы Ростова Валерий Левченко получил разрешение на планировку участка в Нахичевани

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на подготовку проекта планировки участка площадью 2 га в Нахичевани депутату городской думы Валерию Левченко. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, в течение одного года Валерию Левченко предстоит подготовить проект планировки участка в границах ул. Налбандяна – ул. 20-я линия – ул. Мурлычева – ул. 18-я линия. Цели проведения работ в постановлении не указаны.

Господин Левченко является владельцем «Строительной фирмы "Кристина"», специализирующейся на возведении жилых многоквартирных домов.

Анастасия Назарова

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