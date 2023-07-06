Назначен и.о. директора курганского МУПа «Прометей»

В Кургане назначили исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Прометей», которое занимается обслуживанием проблемных многоквартирных домов. Им стал Виктор Зубов, сообщают в администрации города.

Директор департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев поручил новому руководителю МУПа подготовить подшефный жилой фонд к отопительному сезону и расширить штат учреждения, наняв сантехников и уборщиков.

Виктор Зубов работает в сфере ЖКХ с 2000 года. На протяжении многих лет возглавлял крупные управляющие компании города, в том числе ООО «Новая волна Курган».

МУП «Прометей» было создано в Кургане в 2013 году для обслуживания проблемных домов, от которых отказались частные управляющие организации. Сегодня под управлением предприятия находятся 114 многоквартирных домов.

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