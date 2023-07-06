Исследование воды и донных отложений с реки Ува проводят в Удмуртии после жалоб на ее загрязнение

В Удмуртии поступают сообщения жителей о загрязнении реки Ува и гибели рыбы. По данному факту проводился проверка совместно с надзорными и правоохранительными органами, рассказал в Telegram министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Денис Удалов Фото: Telegram, Денис Удалов

Всего с начала июля на объекте отобрали более 20 проб воды и донных отложений на территории Увинского и Вавожского районов. В настоящее время проводится их лабораторное исследование для подготовки анализа в динамике. Специалисты продолжают работать на месте.