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Индекс предпринимательской активности в Удмуртии вырос

По итогу второго квартала 2023 года индекс предпринимательской уверенности в Удмуртии прибавил 2%. Об этом сообщает Удмуртстат по итогу опроса руководителей организаций розничной торговли. Так, 72% респондентов считают экономическую ситуацию в розничной торговле удовлетворительной, благоприятной — 17,5%, неблагоприятной — 10%. Однако 72,5% опрошенных отмечают конкурентоспособность средней, низкой — 15%, высокой — 12,5%.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса, респонденты указали высокую конкуренцию, недостаточный платежеспособный спрос покупателей, высокий уровень налогов, высокую арендную плату и процент коммерческого кредита, а также недостаток финансовых средств.

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