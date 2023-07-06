Индекс предпринимательской активности в Удмуртии вырос

По итогу второго квартала 2023 года индекс предпринимательской уверенности в Удмуртии прибавил 2%. Об этом сообщает Удмуртстат по итогу опроса руководителей организаций розничной торговли. Так, 72% респондентов считают экономическую ситуацию в розничной торговле удовлетворительной, благоприятной — 17,5%, неблагоприятной — 10%. Однако 72,5% опрошенных отмечают конкурентоспособность средней, низкой — 15%, высокой — 12,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом среди факторов, сдерживающих развитие бизнеса, респонденты указали высокую конкуренцию, недостаточный платежеспособный спрос покупателей, высокий уровень налогов, высокую арендную плату и процент коммерческого кредита, а также недостаток финансовых средств.