Суд рассмотрит дело о коррупции в отношении сотрудника НЗКХ

На рассмотрение Калининского райсуда Новосибирска поступило уголовное дело сотрудника Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») Александра Тихонова. Он обвиняется в коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ), рассказали в пресс-службе суда.

Согласно материалам суда, в марте 2017 года Александр Тихонов занял должность руководителя группы по обращению с ядерными материалами, радиационно-активными отходами и радиационными веществами цеха 1. Между НЗХК и ООО «Экорт» были заключены договоры аренды, согласно которым фирма обязалась производить за свой счет текущий ремонт, в том числе вышедшей из строя по ее вине автоматическую пожарную сигнализацию без отнесения затрат в счет арендной платы. Вместе с тем, говорится в деле, Александр Тихонов по просьбе коммерсантов неоднократно давал указания работникам ООО «НЗХК-Инструмент» о проведении ремонта арендованного ООО «Экорт» оборудования за счет средств завода.

За оказанную ранее помощь в ускорении ремонта оборудования и обещание и в дальнейшем оказывать содействие в этом вопросе обвиняемый, по версии следствия, потребовал от представителя фирмы передать ему 300 тыс. руб. и приобрести четыре автомобильных шины. Выдвинутые обвиняемым условия были выполнены.

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Илья Николаев