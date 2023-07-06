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Отдыхавший с друзьями 38-летний мужчина утонул в пруду в поселке Кизнер

В поселке Кизнер в Удмуртии 5 июля произошла трагедия на воде. В местном пруду утонул 38-летний мужчина, который отправился купаться в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным очевидцев, мужчина отправился отдыхать вместе с друзьями. Перед трагедией он отплыл от берега на расстояние около 4 м, после чего начал тонуть. Отмечается, что трагедия произошла недалеко от санкционированного места для купания, где оборудован пляж и дежурят добровольные спасатели.

Тело погибшего из водоема извлекли пожарные спасатели.

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