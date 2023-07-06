На «Арене-2000» в Ярославле залили новый лед за 60 млн рублей

На «Арене-2000» в Ярославле заменили морозильное оборудование, потратив на эти цели 61,33 млн руб. Проектная документация и информация об исполнении договора размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заливка льда на "Арене-2000"

Фото: ХК Локомотив Заливка льда на "Арене-2000"

Фото: ХК Локомотив

Как следует из данных ЕИС «Закупки», морозильная система ледового дворца состоит из трех холодильных установок, работавших с момента основания дворца в 2001 году и одной резервной установки, действующей с 2012 года. Работы предполагали закупку и монтаж новых холодильных установок с холодопроизводительностью основного оборудования не менее 550кВт.

Приобретение нового оборудования было оценено 52 млн руб., а весь договор вместе с демонтажом старых систем и установкой новых составил 61,33 млн руб. Исполнителем работ выступило ООО «Ремэкспо Ледовые технологии». 4 июля пресс-служба ХК «Локомотив» опубликовала видео заливки льда в «Арене-2000», сообщив, что новое морозильное оборудование начало работу.

Андрей Иванов