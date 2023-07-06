В Отрадненском районе возбудили дело в отношении многодетной матери, жестоко обращавшейся с детьми

В Отрадненском районе в отношении 42-летней многодетной матери, избивавшей своих троих детей, возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в семье женщины воспитываются трое детей в возрасте от 9 до 14 лет. Сообщается, что женщина регулярно злоупотребляла спиртным и не следила за состоянием здоровья одного из детей, больного сахарным диабетом. Ребенок был вынужден самостоятельно справляться с последствиями болезни.

«При ухудшении состояния несовершеннолетний самостоятельно пытался привести в норму уровень сахара в крови путем употребления воды с сахаром, инсулиновые инъекции ребенок делал себе сам»,— говорится в сообщении.

В отношении женщины возбудили дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Детей отправили в реабилитационный центр, где они получают необходимую помощь.

Анастасия Донскова

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