Рост промышленного производства в Удмуртии опередил общероссийский показатель в мае

В Удмуртии в мае промышленное производство выросло на 6,8%, что выше показателя по России и ПФО — 1,8% и 5%. Об этом рассказал в Telegram министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, по отрасли обрабатывающих производств региона оказался на второй позиции в ПФО — 19,3%. Предприятия отрасли отгрузили продукции на 186,76 млрд руб.

Отмечается, что рост также показали металлургическое производство — 8,9%, производство готовых металлических изделий – 56%, электрического оборудования —154,3%, одежды — 105,3%, мебели — 102,7%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 113,3%. Кроме того, увеличился на 17,9% выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, а также в 2 раза выросло производство прочих транспортных средств и оборудования.