Курултай Башкирии просит Минздрав увеличить финансирование диагностики онкозаболеваний

Депутаты Курултая Башкирии заявили о недофинансировании диагностики онкологических заболеваний. Соответствующее обращение парламентарии направили главе Минздрава России Михаилу Мурашко, сообщила пресс-служба госсобрания.

По мнению депутатов, ведомство должно изменить методику расчета объемов финансирования молекулярно-генетических исследований регионам. В настоящее время сумма выделяемых средств не зависит от уровня заболеваемости в регионе, а рассчитывается с применением единого коэффициента. При этом в отдельных субъектах не хватает бюджетных денег на диагностику. Так, в Башкирии в 2023 году за счет бюджета будет профинансировано 3,8 тыс. молекулярно-генетических исследований при потребности 7 тыс.

Отмечается, что молекулярно-генетическое исследование позволяет выявить причину развития онкозаболевания и подобрать для пациента оптимальную противоопухолевую терапию. От точной диагностики зависит продолжительность жизни пациента.

Наталья Балыкова

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