Челябинские омбудсмены будут сотрудничать с фондом «Защитники отечества»

Челябинский региональный филиал фонда «Защитники отечества» заключил соглашение о сотрудничестве с областными уполномоченными по правам человека и ребенка Евгенией Майоровой и Юлией Сударенко. Об этом сообщают в правительстве региона.

Фонд «Защитники отечества» занимается оказанием организационной и юридической помощи военнослужащим и ветеранам, в том числе участникам спецоперации. В частности, помогает в оформлении необходимых документов для получения мер поддержки.

«Я вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы. Используя инструменты уполномоченного, готова на основе анализа давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы вместе создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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