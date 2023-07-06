РЖД запустили на юг бюджетные поезда из старых вагонов

В связи с высоким летним спросом на поездки в южных направлениях РЖД запустили на юг не новые, но соответствующие требованиям вагоны по сниженной стоимости проезда в них. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Дмитрия Пегова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ПривЖД» Фото: пресс-служба «ПривЖД»

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга»,— цитирует издание заявление господина Пегова.

При этом пропуск поездов в компании ограничен текущим обновлением инфраструктуры центрального транспортного узла.

По данным ОАО «РЖД», за первые шесть месяцев 2023 года поездами компании перевезли 570,8 млн пассажиров, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом поездами дальнего следования воспользовались 54,4 млн человек (+16,2%). Однако в июне общий показатель снизился на 0,6%.

Анастасия Донскова

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