Ремонт опор моста «Миллениум» в Казани временно приостановят из-за гнезда ласточек

В Казани ремонт опор моста «Миллениум» временно приостановят для того, чтобы сохранить гнезда ласточек. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Речь идет о работах, идущих со стороны казанского экстрим-парка «Урам». Они будут перенесены примерно на неделю, уточнили в мэрии.

Ласточки, как правило, живут под пролетом моста в стыках с опорами. На их присутствие обратили внимание экологи и активисты сообщества «Защита Казанской Швейцарии», а работники комитета внешнего благоустройства помогли приостановить ремонтные работы.

Напомним, ремонт моста «Миллениум» в Казани начался весной этого года. В связи с работами закрыт для движения участок от Амирхана до Вишневского. Водители могут ездить на другой половине сооружения.

"Ъ-Казань"