Пять новых корпусов возведет Воткинский завод в Удмуртии за год

Воткинский завод из Удмуртии планирует построить пять новых корпусов в 2023 году, рассказал глава региона Александр Бречалов во «ВКонтакте». В одном здании будут располагаться цехи, в другом — производственный участок, а еще три корпуса отведут под склад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

В настоящее время три корпуса строятся, в планах начать работы по возведению еще двух в ближайшее время. Еще около 20 объектов капитально отремонтируют и реконструируют. Работникам завода также предстоит смонтировать и запустить около 2 тыс. единиц нового оборудования, в их числе механообрабатывающие станки, сварочные установки и печи различных моделей.