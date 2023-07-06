В креативном кластере Л52 открылась выставка, посвященная синтетическому театру

В Екатеринбурге в креативном пространстве Л52 открылась выставка «Театра не будет», которая рассказывает историю утопического конструктивистского проекта в Свердловске (в 1924-1991 годы название Екатеринбурга).

В зале выставки представлены конкурсные проекты здания синтетического театра. Его планировали построить в 1931 году на площади Парижской Коммуны — напротив театра оперы и балета, сейчас там корпус Уральского университета. Здание должно было вмещать несколько тысяч человек, иметь поворотный механизм сцены и сквозной проход, через который могли бы передвигаться демонстрации.

Синтетический театр нужен был, чтобы создать культурное пространство для нового советского человека. Именно поэтому среди экспонатов – личные вещи работников Уралэлектротяжмаша, предоставленные музеем завода: платья, туфли, костюмы, которые хранили специально для похода в театр. Новый театр должен был стать многофункциональным культурным центром, где могли проходить спектакли, собрания, демонстрации, а также свободный культурный досуг.

В создании проекта помогла Свердловская областная библиотека имени Белинского, предоставившая исторические материалы, а кураторы выставки подготовили объемный макет театра и нашли видео-макет того, как бы выглядел современный Екатеринбург, если бы театр был построен.

Экспозиция завершает проект «Народная выставка» и продлится до 19 августа. Закрытие выставки совпадает с Днем города. К этому времени авторы проекта в социальных сетях и в пространстве Л52 собирают истории людей, связанные с площадью Парижской Коммуны. Идея в том, чтобы рассмотреть ее не только как исторический проект, но и как современное место, с которым у каждого связаны определенные воспоминания. На заключительном мероприятии их соберут вместе и озвучат.

В рамках выставки будут проходить мастер-классы по работе с нейросетями – вести их будет преподаватель архитектурной академии Анастасия Булатова, встречи с архитекторами города на тему облика современного Екатеринбурга, просмотр мультфильмов 1930-х годов с Ниной Бисяриной и лекции музыкантов о музыке в театре и вне него.

Проект «Народная выставка» собрал заинтересованных жителей города, которые в течение года готовили экспозиции, посвященные зданиям на площади Парижской Коммуны: Дом печати, «Большой Урал», Клуб строителей, Дом промышленности. Чтобы подготовить выставку, авторы исследовали десять архитектурных проектов театра, рассмотрели исторический контекст и предполагаемого зрителя.

Л52 — креативный кластер Музея истории Екатеринбурга — открылся на проспекте Ленина, 52 в 2022 году. Он объединяет функции общественного пространства и выставочного центра. В проекте представлены центр авангарда с библиотекой литературы об авангарде, выставка «Этажи времени», музей «Интеллиград», регулярно проходят лекции, арт-мероприятия, игротеки.

Анна Капустина

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