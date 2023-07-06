Пациента с нарушением мозгового кровообращения эвакуировала санавиация Удмуртии из Башкортостана

В Башкортостане 56-летний водитель большегруза из столицы Удмуртии попал в ДТП, после чего резко почувствовал недомогание. Пострадавшего госпитализировали в больницу Уфы с признаками острого нарушения мозгового кровообращения, где он прошел лечение. Обратно в республику его эвакуировали вертолетом санавиации, чтобы не вызвать ухудшения, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минздрава республики Фото: пресс-служба минздрава республики

Как рассказал заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Андрей Багаутдинов, мужчину за два часа доставили в неврологическое отделение Первой республиканской клинической больницы. Здесь он продолжит лечение.

Всего за шесть месяцев 2023 года вертолет санавиации в Удмуртии совершил 113 вылетов, во время которых эвакуировали 105 пациентов. В их числе 12 детей.