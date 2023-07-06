РЖД: недопоставленные из-за санкций «Сапсаны» могут стать ненужными через несколько лет

Высокоскоростные составы «Сапсан» для маршрута Санкт-Петербург-Москва, недопоставленные «Российским железным дорогам» (РЖД) компанией Siemens из-за внешних санкций, могут стать неактуальными через несколько лет, так как в РФ могут начать выпускать свои аналоги. Такое мнение выразил замгендиректора компании-перевозчика Дмитрий Пего.

«Выполняет ли Siemens контракт? Они его практически выполнили… Я думаю, если когда-то будет принято решение отменить санкции, все это откатить назад, наверняка, Siemens захочет эти поезда РЖД поставить. Другой вопрос, захотим ли мы их брать? Может быть, к тому времени мы уже сами начнем высокоскоростные поезда делать»,— рассказал господин Пегов в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что у Siemens вообще может не быть шанса исполнить поставку в полном объеме.

Напомним, заблокированной оказалась третья партия из 13 поездов, которую должны были поставить в 2022 году. Договор на поставку РЖД и Siemens подписали в 2019 году. Все составы планировалось вывести на маршрут к 2023 году. К настоящему моменту РЖД успела получить только один из них.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве обеспечительной меры по иску передал РЖД оборудование Siemens, необходимое для ремонта скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка».

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