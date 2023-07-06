«Для регионов с низким доходом населения отмена налога вызовет огромный дефицит бюджета»

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий направил на отзыв в правительство законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, зарабатывающих менее 30 тыс. руб. в месяц. Это, считают авторы инициативы, позволит россиянам повысить уровень жизни. О том, как данный закон в случае его принятия отразится на бюджете страны — «Ъ-Кубань» рассказала руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«В нескольких странах мира действительно существует нулевая налоговая ставка для низких доходов. Такая льгота существует, например, в Австралии, Великобритании, Германии, Сингапуре, США. Однако в этих странах применяется и прогрессивная шкала подоходного налога, то есть чем больше доход, тем выше и процент налога. При этом после определенного порога в доходах ставка налога повышается весьма значительно.

Например, в Германии не облагается налогом доход 10 908 евро в год, а при превышении этой суммы ставка может достигать от 14 до 42%. Таким образом происходит компенсация доходов бюджета от поступления налогов. Так как большую долю региональных и муниципальных бюджетов составляет поступление в виде НДФЛ, вряд ли стоит рассчитывать на утверждение Госдумой законопроекта об отмене НДФЛ для низких доходов. По крайней мере до введения многократно увеличивающейся прогрессивной налоговой ставки по НДФЛ, которая бы компенсировала выпадение доходов из бюджета.

Для России на протяжении многих лет была характерна “плоская” шкала НДФЛ, ставка налога составляла 13% независимо от размера зарплаты. Такой порядок налогообложения характерен и по сегодняшний день для Восточной Европы и СНГ. Однако, к примеру, в Казахстане МРОТ не облагается подоходным налогом, а все, что свыше, облагается ставкой 10%.

С 1 января 2021 года в РФ установлена прогрессивная шкала НДФЛ, устанавливающая ставку 13% для годового дохода до 5 млн руб. и 15% свыше 5 млн руб. Стоит отметить, что той же фракцией ранее был внесен законопроект о доработке прогрессивной ставки НДФЛ, предлагающий установить НДФЛ 30% с годового дохода более 10 млн руб. Рассмотрение его Госдумой запланировано на осень 2023 года.

Пока сложно оценить возможность его утверждения, однако если это произойдет, то у законопроекта об отмене НДФЛ с низких доходов будет больше шансов быть принятым. Но такое повышение ставок может вызвать и обратный эффект в виде сокрытия доходов и росту “теневой” экономики. Не стоит забывать и о том, что существуют регионы с низким доходом населения, в которых отмена НДФЛ вызовет огромный дефицит бюджета.

По данным Росстата средняя заработная плата в Краснодарском крае в марте 2022 года составляла 52 тыс. руб. Однако данные по доле работников Краснодарского края, получающих МРОТ менее или более 30 тыс. руб. отсутствуют. Ввиду этого сложно спрогнозировать экономический эффект, даже если будет введена прогрессивная шкала НДФЛ.

В большинстве развитых стран мира применяется прогрессивная шкала, причем в некоторых ставка налога зависит не только от дохода, но и от количества членов семьи, при этом необлагаемый минимальный доход не предусмотрен. Зато существует более широкая система вычетов. Механизм возврата подоходного налога осуществляется аналогично, как и в России.

По примеру других развитых стран помощь населению можно сделать более адресно, расширив перечень вычетов по НДФЛ, например на аренду квартир, стоимость потребительской корзины, проезд к месту работы, коммунальные платежи, а также увеличив размер существующих имущественных и социальных вычетов».

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