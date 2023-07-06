Нарушения при обустройстве Черняевского леса могут привести к гибели деревьев

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на предмет нарушения качества экосистемы при обустройстве подрядчиком территории ООПТ «Черняевский лес». Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края, проверка проводилась по обращениям граждан, а также по информации, размещенной в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Девяткова Фото: Ирина Девяткова

Установлено, что заказчик работ – МКУ «Пермское городское лесничество» - в рамках заключенного муниципального контракта не контролировал работу подрядной организации. В результате подрядчик нарушил условия порядка проведения работ, которые оказали разрушающее воздействие на корневую систему деревьев леса. Во время осмотра территории было выявлено, что в местах проведения работ повреждены корни елей, сосен, берез и других пород деревьев. Остатки вырубленной корневой системы складывали по краям троп, на которых проводили выемку грунта. По заключению специалистов – экологов, это может привести к преждевременной гибели лесных насаждений. По итогам проверки прокурор внес директору городского лесничества представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, надзорный орган контролирует устранение нарушений.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что работы по обустройству беговых и велосипедных маршрутов проводятся в границах существующей дорожно-тропиночной сети на участках без травяного покрова. Для минимизации воздействия на скелетные корни деревьев при проведении работ были приняты следующие меры: отступление от стволов деревьев не менее 50 - 70 см и ограничение глубины выемки грунта в 10 см (при толщине покрытия 30 см). При проведении работ используется малогабаритная техника и ручной труд. В соответствии с положением об ООПТ «Черняевский лес» в охраняемом ландшафте разрешено строительство и реконструкция инженерных сооружений, в том числе строительство пешеходных и велосипедных дорожек. Технологический процесс построен таким образом, чтобы минимизировать воздействие на лесные экосистемы. Полностью исключить подрезку корней при этом не представляется возможным, они в большом количестве встречаются даже на ландшафтных полянах.

Напомним, что сейчас в Перми реализуется экологический проект «Зеленое кольцо», направленный на обустройство общественных пространств и рекреационных территорий в ООПТ «Черняевский лес», долине реки Егошиха, включая Егошихинский культурно-мемориальный парк, долине Данилихи. Так, в Черняевскому лесу запланировано обустройство модульных входных групп, прогулочных троп, маршрутов для населения, реновация организованных мест отдыха и прочее.