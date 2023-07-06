Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов под Новосибирском

В Новосибирской области сошли с рельсов тепловоз и цистерна с бензином. Об инциденте на железной дороге рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 6 июля около 6:00 при проведении маневровых работ на станции Сокур (Западно-Сибирская железная дорога) сошли с рельсов тепловоз и цистерна c бензином. Они устояли и не опрокинулись.

«Опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено»,— сообщили в надзорном ведомстве. Его сотрудники проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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Илья Николаев