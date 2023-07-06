Три года колонии строгого режима получил житель Томской области, заявивший о минировании вокзала

Асиновский горсуд Томской области рассмотрел уголовное дело телефонного террориста. По ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте) ему назначили три года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «МВД медиа».

События, которые описаны в деле, произошли 24 февраля 2023 года в городе Асино. 30-летний местный житель позвонил в межмуниципальный отдел МВД России «Асиновский» и рассказал об опасности, якобы угрожающей посетителям и работникам железнодорожной станции. Стражи порядка проверили вокзал, прилегающие территории, сведения о бомбе не подтвердились.

Подозреваемого установили и задержали оперативники УФСБ России по Томской области. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев