Замдиректора ООО «Буматика» выдвинут на выборы в Пермскую думу от «Новых людей»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5 заместителя директора ООО «Буматика» по строительству Александра Анфалова. Руководитель реготделения Денис Шитов подтвердил информацию о выдвижении господина Анфалова: «Он проживает в Индустриальном районе города Перми, потому понимает, что следует исправить в округе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мандат по округу №5 стал вакантным в результате досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова. В прошлом году он уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь в Германии, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции на Украине, после чего был исключен из фракции «Единой России» в городской думе. В апреле 2023 года дума поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий.

Ранее «Единая Россия» выдвинула на довыборы в Пермскую думу директора по развитию производства АО «Полиэкс» Антона Мелюхина, ЛДПР — сотрудника предприятия «Редуктор-ПМ» Илью Горбунова, «Справедливая Россия — За правду» — замдиректора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольгу Шадрину.