В Омской области осудили серийного насильника, действовавшего в 2010-2012 годах

63-летнего серийного насильника осудили в Омске. Как рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова, по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 158 УК РФ (кража) ему назначили 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый проникал к своим жертвам через форточки. Как указывается в деле, омич выбирал квартиры на первых этажах, длительное время наблюдал за потерпевшими, изучал их распорядок дня и поведение, запоминал планировку комнат. Насильник светил фонариком в лицо женщинам, чтобы они не смогли разглядеть его. Скрывался он тоже через форточки или открытые окна, иногда пользовался табуретом. «Женщинам, у которых были дети, он угрожал, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка», — рассказали в управлении СКР.

По данным следствия, в Омской области обвиняемый с 29 апреля 2010-го по 31 августа 2012 года обвиняемый совершил семь изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера.

13 сентября 2022 года 63-летний мужчина, которому удавалось скрываться в течение 12 лет, был задержан. Потерпевшие уверенно опознали в задержанном насильника.

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Илья Николаев