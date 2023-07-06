Иркутский губернатор подписал новый закон о единовременной выплате военнослужащим в СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал новый закон о единовременной выплате военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО). Сумма выплаты составит 200 тыс. руб. Ранее эта выплата в регионе уже действовала – для подписавших контракт с 1 июля по 15 декабря 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Задача – предоставлять выплаты в беззаявительном порядке. Бойцам сейчас не до бумажек. Начать выплаты планируем в августе», – заявил Игорь Кобзев.

Новый указ предусматривает выплаты всем военнослужащим в зоне СВО, заключившим контракты с 16 декабря 2022 года.

Военному комиссариату Иркутской области рекомендовано представлять в минсоцразвития региона списки мобилизованных граждан.

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Лолита Белова