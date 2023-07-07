Московская партийная конференция на своем первом заседании приняла решение, которое сыграет огромную роль в деле развития марксизма в России и за границей,— создать в Москве Институт Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь, институт Ленина (на заднем плане) и Монумент Советской Конституции (слева)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Советская площадь, институт Ленина (на заднем плане) и Монумент Советской Конституции (слева)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Излишне говорить о значении товарища Ленина для русского и международного движения. Товарищ Ленин — величайший вождь пролетариата и самый большой человек на земном шаре. Товарищ Ленин — это огромное богатство идей, берущих начало в учении Маркса—Энгельса. Товарищ Ленин — это целая эпоха в развитии марксистской мысли, в ее дальнейшем продвижении.

Сейчас, после четвертьвековой революционной борьбы с самыми разнообразными течениями и направлениями политической мысли, пора заняться изучением того круга идей, который складывался в течение этих 25 лет и который являлся обоснованием нашей партийной практики. Нужно изучить и систематизировать учение тов. Ленина, являющееся не чем иным, как восстановлением учения Маркса о революции и приложением этого учения к фактам и явлениям политической жизни XX века. Культурным центром, где будет изучаться и пропагандироваться марксизм, и явится Институт Ленина.

Мысль о ленинском институте была первоначально высказана на страницах «Правды» несколько месяцев тому назад. Это предложение встретило поддержку и сочувствие в партийных кругах. Ныне оно получило санкцию московской конференции и, таким образом, приобрело силу партийного закона.

Каковы задачи института? Подбор литературы, полемизирующей с тов. Лениным и солидаризирующейся с ним, подбор литературы, необходимой для уяснения корней большевизма, ленинский архив, письма, рукописи, собрания всего того, что сказано тов. Лениным и его учением, издание ленинских сочинений для русских и западных рабочих, подготовка кадров молодых ученых-ленинцев.

Статья Вл. Сорина «Институт Ленина» была опубликована в «Правде» 4 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев