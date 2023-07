Цифровой наставник для экспертов

В Москве на Российской креативной неделе представлена уникальная мобильная платформа для построения личной стратегии жизни NERA (The new era of education — новая эра образования). Приложение призвано стать для человека цифровым наставником, который обладает инструментарием и опытом экспертов из разных областей: психологов, предпринимателей, HR-консультантов, бизнес-тренеров. В момент запуска в экосистеме будет собрано более 45 разных практик общей рыночной стоимостью свыше 2 млн руб., для пользователей приложение будет доступно без оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

NERA — это прототип метауниверситета с возможностью создания персональных аватаров пользователей, их постоянного обучения и совершенствования. На старте будут предложены четыре зоны развития героя: мышление, социализация, целедостижение, персональная устойчивость. Миссии генерируются искусственным интеллектом на основании тестирования пользователей и их интересов. Каждая миссия — это набор практик, нацеленных на формирование и совершенствование определенных качеств человека. По результатам тренировок в приложении пользователь получает быстрые результаты — к примеру, документ с описанием своих целей и ценностей, портрет желаемого партнера в отношениях или полноценную личную стратегию жизни. Кроме того, пользователям будут доступны знания по развитию креативности и управленческих навыков, умению формировать цели и принимать решения, выстраивать коммуникации в рабочих вопросах, а также «прокачке» других качеств (soft skills), которые помогают управлять своим мышлением и эмоциональным состоянием.

Инновационная платформа полностью создана российскими разработчиками, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Прорывная технологичная идея появилась из многолетнего опыта изучения поведения человека, его потребностей и мотиваций. В мире, где инфошум часто мешает принимать осознанные решения, выбирать и слышать себя, мы хотим построить нейросеть, способную предложить необходимые практики для непрерывного саморазвития человека. При этом нам важно было уйти от формата длинных научных лекций, поэтому все задания носят прикладной характер и в основном укладываются в 10–15-минутную практику. Алгоритмы NERA будут учитывать индивидуальные особенности каждого пользователя, а персонифицированные рекомендации намного эффективнее массовых марафонов и тренингов. По сути, цифровым наставником будут создаваться спринты, выполнение которых приведет пользователя к реализации его целей и счастливому будущему»,— прокомментировал основатель NERA. Self-improvement platform Евгений Мурик.

Релиз приложения NERA запланирован на осень 2023 года. Но уже сейчас можно подписаться на уведомление, чтобы получить полный доступ к цифровому наставнику в числе первых.

Подготовлено при поддержке NERA.