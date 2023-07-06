Дронам готовят штрафы

Мировые суды в Татарстане в скором времени смогут назначать штрафы за использование беспилотников на территории республики. Соответствующий законопроект подготовил прокурор республики Илдус Нафиков. Запрет на полеты дронов и коптеров был установлен в регионе еще в прошлом году на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако ответственность за это нарушение не была предусмотрена. По предложению прокурора, санкции для юридических лиц могут достигать 300 тыс. руб., а при повторном нарушении — 500 тыс. руб. По мнению экспертов, такие штрафы «выглядят внушительно для субъектов малого бизнеса», однако крупные компании, в том числе в сфере кинопродакшна, могут «смириться с необходимостью их оплачивать».

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков внес в Госсовет проект изменений в КоАП Татарстана. Он предложил добавить в кодекс новую ст. 2.21 «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)».

За нарушение этой нормы, согласно законопроекту прокурора, граждан будут штрафовать на 1–4 тыс. руб., должностных лиц — на 15–40 тыс. руб., юридических лиц — 200–300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. руб., для должностных лиц — 40–50 тыс. руб., для организаций — 300–500 тыс. руб.

Напомним, режим «уровень базовой готовности» был введен в Татарстане указом президента РФ Владимира Путина с 19 октября 2022 года в связи с проведением спецоперации на Украине. Глава республики Рустам Минниханов получил дополнительные полномочия на принятие специальных мер по усилению охраны общественной безопасности или введение особого порядка работы объектов инфраструктуры. В республике был создан оперативный штаб, который возглавил сам господин Минниханов.

25 ноября 2022 года Рустам Минниханов в рамках этого режима ввел запрет на использование беспилотных воздушных аппаратов в республике. Исключение было сделано для беспилотников государственных и муниципальных органов и подведомственных им организаций, а также для устройств организаций и граждан, которые заключили с властями специальные договоры. Эта мера действует в регионе до «снятия режима (уровня базовой готовности).

Как считает Илдус Нафиков, «рассматриваемая сфера в условиях проведения СВО представляет серьезную угрозу для стабильного функционирования государства». При в этом федеральном законодательстве «ответственность за неисполнение принятых предписаний в связи с введением режима» отсутствует, указал он в пояснительной записке к своему законопроекту.

По предложению прокурора, протоколы по новой статье КоАП Татарстана смогут составлять чиновники министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, министерства экологии и МЧС региона. Сами дела будут рассматривать мировые суды. Прокурор полагает, что введение штрафов за использование беспилотников поможет «минимизировать риски потенциальных угроз для объектов на территории Республики Татарстан, населения республики, дисциплинировать их в столь непростое время, обеспечить неукоснительное исполнение установленных предписаний».

По состоянию на 1 июня 2023 года запрет на использование беспилотников ввели более 60 глав субъектов РФ. Специальные режимы объявили во всех субъектах РФ: «средний уровень реагирования», «уровень повышенной готовности» и «уровень базовой готовности». Последний режим — наиболее мягкий, он был установлен в регионах Приволжского федерального округа. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что беспилотники, которыми пользуются сельхозпроизводители, могут допустить к работе на высоте до 150 м. В прошлом году производители и операторы беспилотников заявляли, что будут терять по 10 млрд руб. в год из-за запретов.

Пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова вчера заверила „Ъ“, что сейчас беспилотники в Татарстане вообще не используются. «Речь идет о полном запрете. Возможностью запуска по договору с органами власти не пользуются, в целях безопасности. Мы и сами не используем»,— сказала она.

При этом госпожа Галимова напомнила, что до введения ограничения «для использования коптеров требовалось собрать разрешения сразу от нескольких ведомств». «В зависимости от веса аппарата нужна его регистрация, а также разрешение на полет от Росавиации (Татаэронавигация), ФСБ, Росгвардии, МВД»,— пояснила она. Руководитель пресс-службы не исключила, что «несанкционированные запуски (дронов.— „Ъ“), возможно, были». «Не мы отслеживаем, лучше уточнить у правоохранителей»,— предложила она. Однако в МВД по Татарстану и Приволжской транспортной прокуратуре оперативно не смогли сообщить „Ъ“, как пресекались такие запуски.

По информации „Ъ“, новые поправки в КоАП Татарстана Госсовет республики сможет внести уже на ближайшей сессии в июле. Они вступят в силу через 10 дней после того, как Рустам Минниханов подпишет закон. Сейчас документ находится в работе парламентского комитета по законности и правопорядку, но получить комментарии у его руководства „Ъ“ вчера не удалось.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский объясняет, что дроны «могут использоваться в сельском хозяйстве для орошения полей гербицидами, пестицидами и отпугивания птиц», а также «в целях инспекции и охраны инфраструктурных объектов, электросетевого хозяйства, газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов для оперативного выявления неполадок и предотвращения вмешательства в их работу». «Это, пожалуй, наиболее широко распространенная практика применения дронов в бизнесе, но это дорогие технологии, поэтому используются они чаще всего крупнейшими компаниями. Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то, конечно, в первую очередь дроны используются в рекреационных целях и для проведения видео- и фотосъемки в коммерческих целях»,— указывает эксперт.

Он отмечает, что «для продакшна, то есть компаний, занятых в сфере производства видеоконтента, это исключительно болезненный запрет, который может привести к крайне серьезным потерям из-за необходимости переноса сроков или вынужденного переезда съемочной группы в регионы, где съемка с воздуха не запрещена». «Речь может идти о срыве планов по производству не только роликов для видеоблогов на популярных хостингах и в соцсетях, но и крупнобюджетного кино и сериалов, съемки которых сегодня без дронов практически невозможны»,— предупреждает господин Жарский. Впрочем, он не исключает, что крупные компании «смирятся с необходимостью оплачивать штрафы». «Сумма в 200–300 тыс. руб. за первое нарушение и до полумиллиона — за повторное выглядит внушительно для субъектов малого бизнеса, для кинопродакшна в масштабах бюджетов на организацию съемок — это капля в море»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов