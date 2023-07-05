Закрытые магазины одежды в воронежском ТРЦ «Сити-парк "Град"» заменят российским брендом

Осенью 2023 года в воронежском ТРЦ «Сити-парк "Град"» (управляется группой компаний бизнесмена Евгения Хамина) на месте точек ушедших из России иностранных брендов одежды откроется первый в регионе магазин российской компании Yollo. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в консалтинговой компании NF Group, сопровождающей арендную сделку. Магазин займет в ТРЦ 900 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В нем будет продаваться одежда и аксессуары для мужчин, женщин и детей. В NF Group уточнили, что Yollo планирует открыть в регионе несколько магазинов.

Бренд Yollo был создан в 2022 году Борисом Ростовцевым — отцом угольного бизнесмена и экс-чиновника Руслана Ростовцева, работавшего в мэрии Москвы и ранее занимавшего пост первого вице-мэра Сочи. По данным Kartoteka.ru, господин Ростовцевстарший является гендиректором четырех организаций, среди которых ООО «Пикник», зарегистрированное в октябре прошлого года и занимающееся развитием бренда. Ранее интересы семьи Ростовцевых в сфере продаж одежды представлены не были.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в что открытие магазина в Воронеже позволит компании Yollo «получить «распространение в ЦФО и ЮФО». Управляющий ТРЦ Алексей Базин добавил, что «новый для региона бренд усилит пул арендаторов»

Первый магазин Yollo площадью 1,3 тыс. кв. м. открылся в Москве в ТРЦ «Афимолл сити» весной этого года на месте H&M.

Кабира Гасанова

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