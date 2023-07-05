В уголовном деле о хищении 215 млн рублей в токсовской больнице появился еще один фигурант

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего зампреда комитета по здравоохранению Ленинградской области Егора Власова в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами Токсовской межрайонной больницы. По делу об ущербе в 215 млн рублей также проходят два врача учреждения и директор ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат». Сам Власов сейчас также проходит обвиняемым по деле о взятке в 30 млн рублей.

«Следствие полагает, что… Власов привлек к совершению преступления лиц, которые, получив в свое распоряжение банковские карты иных лиц, не состоявших в реальных трудовых отношениях с учреждением, но получавшие заработную плату, обналичивали деньги, которые поступали в распоряжение, в том числе, Власова»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга в среду, 5 июля.

Сам фигурант против меры возражал и просил домашний арест.

«Ъ-СПб» писал о деле о мошенничестве в Токсовской МБ. В деле фигурируют директор интерната ВикторФедотов, офтальмолог Абдулла Гаджиев, врач-стажер Ислам Сулейманов, а также главный бухгалтер ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» Маргарита Погорелова и ее зам Элина Голд. По версии следствия, они организовали перевод денег на сторонние счета под видом заработной платы сотрудников ГБУЗ. Деньги затем обналичили и распорядились по своему усмотрению. Ущерб бюджету составил более 215,6 млн рублей.

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