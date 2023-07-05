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«Главный проспект» в новом сезоне покажет «безнадежных живописцев» и экслибрисы

В международном центре искусств «Главный проспект» открылся новый сезон, посвященный 300-летию Екатеринбурга.

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023». Экслибрис — уникальный знак, указывающий на принадлежность книги определенному лицу. По словам президента Международного союза книголюбов Людмилы Шустровой, на выставке представлены 335 работ более 120 художников. Среди них экслибрисы Петра I, Екатерины I, Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Отдельное место занимает коллекция факсимильных работ, собранных основателем Ирбитского музея изобразительных искусств Валерием Карповым. В экспозиции представлены произведения Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Босха, Брейгеля. Они с максимальной точностью воспроизводят оригинал.

Художественное объединение «Безнадежные живописцы» из Санкт-Петербурга представило выставочный проект «Лето». «Безнадежные» —авторы, объединенные любовью к ленинградской живописной традиции послевоенных неофициальных художественных направлений. Среди них Борис Борщ, Сергей Бакин, Юлия Линцбах, Илья Овсянников.

«Мы постарались очередной раз удивить наших искушенных зрителей. Совместно с вами работаем над тем, чтобы 300-летие города мы придвинулись к такому званию как культурный центр Екатеринбурга, России»,— отметил учредитель центра искусств «Главный проспект» Олег Гусев.

Открытие выставки посетили председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр культуры Светлана Учайкина. «"Главный проспект" стал местом притяжения для всех, кто любит искусство, для профессионалов, для экспертов в сфере культуры»,— сказала Людмила Бабушкина.

Елена Медведева

Фотогалерея

«Безнадежные живописцы», экслибрисы и коллекция Карпова

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Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полтора года назад «Главный проспект» совместно с Международным союзом общественных организаций книголюбов и с московским музеем экслибриса и миниатюрной книги объявил международный конкурс экслибрисов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конкурсе экслибрисов приняли участие 164 художника из 14 стран мира и 23 российских регионов, представлено более 300 работ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Лето». Художественное объединение «Безнадежные живописцы»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевры мировой живописи» (Факсимильные копии самых знаменитых полотен) — совместный проект с музеем писателей Урала и семьей легендарного основателя Ирбитского музея изобразительных искусств Валерия Карпова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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