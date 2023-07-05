«Главный проспект» в новом сезоне покажет «безнадежных живописцев» и экслибрисы

В международном центре искусств «Главный проспект» открылся новый сезон, посвященный 300-летию Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие нового сезона в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центральное место заняла выставка «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023». Экслибрис — уникальный знак, указывающий на принадлежность книги определенному лицу. По словам президента Международного союза книголюбов Людмилы Шустровой, на выставке представлены 335 работ более 120 художников. Среди них экслибрисы Петра I, Екатерины I, Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Отдельное место занимает коллекция факсимильных работ, собранных основателем Ирбитского музея изобразительных искусств Валерием Карповым. В экспозиции представлены произведения Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Босха, Брейгеля. Они с максимальной точностью воспроизводят оригинал.

Художественное объединение «Безнадежные живописцы» из Санкт-Петербурга представило выставочный проект «Лето». «Безнадежные» —авторы, объединенные любовью к ленинградской живописной традиции послевоенных неофициальных художественных направлений. Среди них Борис Борщ, Сергей Бакин, Юлия Линцбах, Илья Овсянников.

«Мы постарались очередной раз удивить наших искушенных зрителей. Совместно с вами работаем над тем, чтобы 300-летие города мы придвинулись к такому званию как культурный центр Екатеринбурга, России»,— отметил учредитель центра искусств «Главный проспект» Олег Гусев.

Открытие выставки посетили председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр культуры Светлана Учайкина. «"Главный проспект" стал местом притяжения для всех, кто любит искусство, для профессионалов, для экспертов в сфере культуры»,— сказала Людмила Бабушкина.

Елена Медведева