Затону повышают комфортность

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания территории в микрорайоне Затон. Компания «УАМ-СТС», подконтрольная депутату горсовета Руслану Зайнуллину, намерена возвести там восемь высоток (в том числе, комфорт-класса), а также социальные объекты. Участок застройщик получил по договору развития территории в 2015 году, но до недавнего времени между компанией и мэрией продолжались судебные споры о расселении аварийных домов. Эксперты в целом положительно оценивают проект, отмечая близость к городу и хорошую инфраструктуру.



Компания депутата горсовета Руслана Зайнуллина выходит на строительный рынок Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Подконтрольное депутату горсовета Уфы Руслану Зайнуллину ООО «УАМ-СТС» утвердило проект планировки и межевания квартала в Затоне, ограниченного Запорожским переулком, улицей Ахметова и двумя проектируемыми улицами. Площадь территории составляет 37,6 га. В южной ее части расположен участок Судоремонтно-судостроительного завода, в северо-западной — стадион «Водник». На территории также имеются городские леса.

По условиям подписанного с мэрией договора застройщик должен расселить аварийные двух- и трехэтажные дома и гаражи и на освободившейся площадке построить восемь 25-этажных домов с общей жилой площадью 123,3 тыс. кв. м, а также среднюю школу на 1,1 тыс. мест, школу футбольного мастерства, детский сад на 340 мест и рассчитанные на 1,6 тыс. машино-мест подземные и многоуровневые паркинги. Здания Волжского государственного университета водного транспорта, шесть многоэтажных домов, два общежития, столовая и паркинг будут сохранены. Два квартала, включенных в территорию планировки, при этом будут объединены, а вдоль старицы Белой появится новая улица.

ООО «УАМ-СТС» зарегистрировано в октябре 2014 года. Владельцами компании в равных долях с февраля 2022 года являются Руслан Зайнуллин и Александр Марков (до них единственным учредителем был Азат Усманов). Общество занимается операциями с недвижимостью. В 2022 году при выручке 353 тыс. руб. убыток компании составил 286 тыс. руб.

Как сообщил „Ъ“ господин Зайнуллин, компания планирует осенью получить разрешение на строительство и выйти на площадку. В настоящее время продолжается процесс расселения аварийных домов — первые новостройки начнут возводить на освободившихся после их сноса участках. Общий объем инвестиций в проект на текущий момент составил около 300 млн руб., сообщил он.

До начала проектного финансирования компания будет инвестировать в строительство собственные средства. Новый жилой комплекс будет включать в себя дома комфорт- и стандарт-класса. Стоимость квадратного метра жилья, как и дата начала продаж, пока не определена. Однако застройщик планирует начать реализацию квартир вскоре после начала строительства. Инвесторы полагают, что полностью завершат работу над проектом в течение четырех лет. Оценить прибыльность проекта в «УАМ-СТС» пока затрудняются.

В начале года застройщик смог в суде добиться изменения срока действия договора о развитии территории, заключенного с мэрией в январе 2015 года прежним менеджментом компании. Арбитражный суд Башкирии обязал мэрию Уфы внести в договор ряд изменений. Так, сроки выкупа изымаемых помещений увеличили с 75 до 120 месяцев, а сроки строительства продлили до 11 лет и 10 месяцев с момента заключения договора.

Руководитель компании «Аналитика девелопмент» Ярослав Андрющенко не видит минусов проекта. Он отмечает, что в планировочной документации предусмотрена хорошая инфраструктура. Кроме того, новый жилой комплекс будет граничить с микрорайоном Затон-Восточный, где уже построены социальные объекты. «Вообще, эта часть города хорошо развивается. Она близко расположена к въезду в город: на автомобиле можно буквально за 10 минут добраться до центра. С учетом паркинга, школы и детсада на проект ляжет дополнительная нагрузка по финансовой части, но 123 тыс. кв. м — это довольно большая цифра — сгладят ее»,— прокомментировал господин Андрющенко. По мнению эксперта, стоимость квадратного метра в новых домах может составить 90-100 тыс. руб., а инвестиции в проект – около 8 млрд руб.

«Примерно в этой же локации строит свой комплекс ИСК, который пользуется довольно большим спросом благодаря ценам,— отмечает генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева. — Да, на той территории есть плюсы: река, теоретически удобный въезд в город, пока он удобный. Когда все запроектированные там дома будут построены, естественно, вместимости автомобильного моста перестанет хватать. Тем не менее, проект будет востребованный, потому что он ближе, чем многие другие в том же Затоне и Деме».

Наталья Балыкова