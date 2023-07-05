В Петербурге установили памятник медикам с орфографической ошибкой

На монументе подвигу врачей и медсестер, установленном у городской больницы Санкт-Петербурга № 2, обнаружили орфографическую ошибку, сообщил «МК в Питере». Неправильную букву изготовитель памятника допустил в тексте клятвы Гиппократа.

«Буду передОвать поучения письменные и устные»,— говорится в тексте на монументе.

Памятник подвигу петербургских медиков от блокады до пандемии коронавируса открыли в Учебном переулке напротив горбольницы № 2 во вторник, 4 июля. Мемориал по проекту архитектора Вячеслава Бухаева состоит из пяти композиций, объединенных логотипом больницы.

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