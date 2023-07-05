Как на ваши дивиденды

У компании Totisa из Эквадора, которая является совладельцем нефтедобывающего предприятия «Пермтотинефть» в Осе, появился еще один актив в Прикамье. Президент АО «Тотиса Холдингс С. А.» Алехандро Пеняфиель учредил в Перми холдинговую компанию «Тотиса Ру». По данным «Ъ-Прикамье», дополнительное юрлицо в регионе Totisa необходимо, чтобы получать дивиденды «Пермтотинефти» — сейчас у компании, как у любого инвестора из-за рубежа, есть с этим сложности из-за санк­ций. Юристы предполагают, что для упрощения получения прибыли новая организация, вероятнее всего, просто выкупит долю Totisa в «Пермтотинефти».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Тотиса Ру» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было учреждено в Перми 16 июня. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственный владелец и генеральный директор общества — президент АО «Тотиса Холдингс С. А.» Алехандро Пеняфиель. Среди видов деятельности новой компании указаны деятельность головных офисов, холдинговых компаний, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Местом регистрации ООО «Тотиса Ру» значится офис в административном здании на Советской ул., 46. По этому же адресу зарегистрирована другая компания гос­подина Пеняфиеля — учрежденное в 2015 году ООО «МТИ-Сервис», которое специализируется на ремонте электронного и оптического оборудования.

Связаться с представителями Totisa не удалось.

Totisa была одним из крупнейших нефтетрейдеров в Эквадоре. В советское время холдинг сотрудничал с российской внешнеторговой компанией «Союзэкспорт­нефть». Позже у президента Totisa возник­ла идея создать в России совместное с местным инвестором нефтедобывающее предприятие. В 1992 году Totisa совместно со структурами ЛУКОЙЛа создали такое предприятие — ООО «Перм­тотинефть».

«Пермтотинефть» базируется в Осинском районе Пермского края. Ее учредителями в равных долях выступают «ЛУКОЙЛ-Пермь» и АО «Тотиса Холдингс С. А.». По данным сводного госреестра Росгеол­фонда, у «Пермтотинефти» есть две действующие лицензии на разведку и добычу УВС: на Гарюшкинском и Туринском месторождениях. Лицензия на разработку Гарюшкинского месторождения действительна до 2037 года, на пользование недрами Туринского — до 2039-го. Пик добычи предприятия был зафиксирован в 2018 году — около 220 тыс. тонн. В 2021 году компания добыла 194 тыс. тонн нефти, снижение объяснялось ограничениями ОПЕК+. Объемы добычи за прошлый год не раскрывались. Выручка ООО «Пермтотинефть» в 2022 году — 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 713,4 млн руб.

Для Totisa, прежде занимавшейся только сбытом нефти и нефтепродуктов, «Пермтотинефть» стала первым нефтедобывающим предприятием. Позже в полной или частичной собственности компании появились нефтяные предприятия в Эквадоре и Аргентине. В Totisa не исключали участие и в новых добывающих проектах в России. Головное предприятие группы, АО «Тотиса Холдингс С. А.», зарегистрировано в Панаме, а головной офис компании находится в Испании.

По данным «Ъ-Прикамье», еще одна компания в Пермском крае потребовалась Totisa для получения прибыли с осинского актива. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что из-за санкций иностранный соучредитель «Пермтотинефти» не может напрямую получить дивиденды.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, особых проблем с получением дивидендов российских компаний на территории РФ у иностранных инвесторов нет, однако есть сложности с выводом прибыли за пределы России. Господин Клеточкин отмечает, что само по себе создание дополнительного звена в виде еще одного юрлица решить этот вопрос не поможет, если только менеджмент ООО «Тотиса Ру» не купит у АО «Тотиса Холдингс С. А.» его долю в «Пермтотинефти». «Правом получения дивидендов обладает учредитель, но сейчас вывести их за рубеж невозможно. Если кто-то так поступает, то это нарушение валютного законодательства, как минимум — административное правонарушение по ст. 15.25 КоАП РФ. В связи с этим предположу, что учреждение холдинговой компании „Тотиса Ру“ нужно было как раз для того, чтобы выкупить долю себе и самим получать дивиденды. К слову, масса западных компаний аналогичным образом продала свои российские подразделения»,— говорит юрист.

Екатерина Артемова