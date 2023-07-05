«Талан» слез с Ивы

Группа «Талан» отказалась арендовать у ООО «Касторама Рус» учас­ток на Уинской ул., 55, в микрорайоне Ива. По сведениям источника, краевые власти не согласовали девелоперу освоение 4,9 га возле ЖК «Погода». В компании «Комстрин-Пермь» — техзаказчике «Талана» подтвердили отказ девелопера от аренды территории. Сейчас участок на Уинской выставлен на продажу за 490 млн руб. В краевом минимуществе рассматривают варианты развития площадки, в том числе не включающие жилую застройку. Эксперты говорят о перспективности освоения территорий на Иве, но указывают на проблемы с транспортной доступностью площадки на Уинской улице.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», девелоперская группа «Талан» отказалась от права аренды земельного участка в микрорайоне Ива на ул. Уинской, 55. Эту территорию площадью 4,9 га компания арендовала в августе 2022 года у собственника — ООО «Касторама Рус» на полтора года с правом выкупа. Причиной отказа от аренды стало то, что компании не удалось согласовать с краевыми властями застройку площадки.

В «Талане» к моменту публикации на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. «Мин­имущество рассматривает варианты развития площадки, в том числе и без жилой застройки»,— прокомментировали в краевом министерстве планы освоения участка на Уинской, 55.

В компании «Комстрин-Пермь», техзаказчике проектов «Талана» в Перми, подтвердили, что ижевский девелопер отказался от права аренды участка на Уинской, 55. Гендиректор «Комстрин-Пермь» Марина Коноплева пояснила, что хорошо знает этот земельный актив, так как компания в свое время готовила для Castorama предложение по строительству на нем второго пермского гипермаркета сети. По мнению госпожи Коноплевой, в ближайшие два года эта площадка не будет вовлечена в оборот, так как улица Уинская испытывает транспортную напряженность. Руководитель компании «Комстрин-Пермь» полагает, что сначала в этом микрорайоне надо построить дорогу, которая будет вести к ЖК «Погода» в обход Уинской и Восточного обхода. «После проработки и строительства этой дороги можно будет говорить и о перспективах развития участка»,— заметила собеседник.

Участок на Уинской, 55, располагается вдоль дороги, вблизи ЖК «Погода», который строит «Девелопмент-Юг». Правила землепользования и застройки не запрещают там жилищное строительство. Площадка расположена в подзоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой застройки не более восьми этажей (коэффициент плотности застройки 2,22). В то же время, по проекту межевания территории, участок не предназначен для жилья, на нем можно возводить магазины и торговые центры. Это означает, что собственникам участка придется разработать новый проект планировки территории, который разрешал бы жилищное строительство.

Участком на ул. Уинской, 55, Castorama владеет с 2013 года. Там планировалось построить второй пермский гипермаркет сети стройматериалов. В 2020-м владелец сети — британская Kingfisher продала российскую сеть, в том числе пермский гипермаркет, компании «Максидом». В июле 2022 года на эту землю претендовал ПЗСП, но потом отказался от намерений ее освоения из-за сложностей в смене градостроительного регламента площадки. На сайте «Авито» появилось объявление от частного лица о продаже участка на Уинской, 55, за 490 млн руб. Объект характеризуется как «чистый» участок без построек и обременений, расположенный в развивающейся части города.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков считает, что территория на Уинской, 55, подходит для жилой застройки или культурно-досугового центра. Однако для возведения последнего инвестор не стал бы покупать землю за такую высокую цену, а постарался бы получить ее в аренду на льготных условиях при поддержке властей. Андрей Ляшков подчеркнул наличие пробок на Уинской, особенно с началом строительства трассы ТР-53. «Наверное, до момента завершения этого дорожного объекта власти вряд ли разрешат жилую застройку прилегающих территорий»,— говорит совладелец «Города мечты». Кроме того, сейчас региональные власти продвигают идею развития Перми в существующих границах, не давая расти городу в ширину. Площадка по ул. Уинской, 55 — бывшая сельскохозяйственная территория и как раз находится на выезде из Перми, добавляет господин Ляшков.

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев отметил перспективность освоения Ивы — комплексное развитие участков микрорайона «Девелопмент-Югом» повышает востребованность соседних земель. Господин Клементьев уверен, что площадка на Уинской, 55, будет востребована другим девелопером, и напомнил, что в Перми подыскивают территории федеральные застройщики «Самолет» и «Эталон». По мнению руководителя «Твоего дома», участком может снова заинтересоваться ПЗСП. «Я думаю, эту территорию можно застроить в рамках механизма комплексного развития, к тому же там уже имеется и дополнительно строится социнфраструктура. В условия договора о КРТ можно было бы включить обязанность девелопера строить дороги»,— обращает внимание директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова