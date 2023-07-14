Штудирование формы

Длинное/короткое, широкое/узкое, прямое/скругленное — следующим летом пойдет в дело практически все. Сезон SS 24 продемонстрировал самые разные силуэты на самых разных типах мужской фигуры и на телах самого разного возраста. Это разнообразие — результат победы в многолетней борьбе с всевозможными нормативностями и стандартами: одержав ее, мода получила возможность заняться непосредственно одеждой.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imaxtree / Dries Van Noten; Christian Dior; Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images; Prada Фото: Imaxtree / Dries Van Noten; Christian Dior; Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images; Prada

Главная задача этого сезона оказалась сугубо формальной, связанной с самой сутью одежды, то есть работой с силуэтом, с объемами верха и низа, с их балансом,— и это очень отрадно. Довольно долго фэшн-дизайнеры были сосредоточены на деконструкции разнообразных клише — гендерных, возрастных, стилистических — эта работа отнимала много сил и дизайнерского внимания и принесла неоспоримые результаты. Теперь у моды появилась возможность заняться сантиметрами длины брюк и ширины плеч и прочими тонкостями. И если никто больше особенно не наряжает мужчин в женские по своему происхождению вещи, то не потому, что гендеры вернулись на исходные позиции, а потому, что в этом, как и во многих других отношениях, в моде была достигнута такая свобода, что нет уже никакой необходимости тыкать всех носом в платья и рюши.

Брюки, а особенно шорты, стали главной вещью сезона — но юбки все-таки не сгинули и кое-где мелькали. Например, на показе Louis Vuitton, самой, конечно, ожидаемой коллекции сезона, сделанной уже при новом художественном директоре мужских коллекций Фаррелле Уильямсе, музыканте и поп-звезде. И LV ожиданий не обманул — прежде всего размахом самого шоу, устроенного прямо на Новом мосту, в присутствии огромного числа знаменитостей, фэшн-дизайнеров других брендов, прошедшего в сопровождении черного хора, который исполнил специально сочиненный Уильямсом госпел «Joy», и завершившегося выступлением Jay-Z дуэтом с Фарреллом Уильямсом после показа.

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Что касается коллекции, то в ней, надо отдать должное дизайн-студии Vuitton и Уильямсу, все было очень грамотно выстроено. Силуэт, за несколькими исключениями, был, собственно, один — и очень практичный: более или менее широкие и прямые брюки, ложащиеся внизу складками на обувь (но ни ширина, ни длина по нынешним меркам не чрезмерны), иногда обрезанные до шортов,— и прямоугольный верх, который мог быть длинным пиджаком, френчем, коротким спенсером; общий силуэт при этом оставался неизменным. Если убрать блестящую пыль, искры, мех, аппликации, золото с бриллиантами (настоящими — на новой желтой крокодиловой сумке Speedy за миллион долларов, с которой теперь ходит сам Уильямс), то останется очень отчетливый и понятный для новых виттоновских клиентов гардероб, в котором прямо сразу можно выходить из магазина на улицу,— весь покрытый фирменными шашечками c классической канвы Damier, в самых разных цветах и видах, распадающимися местами на пиксели и пазлы. Плюс чрезвычайно инстаграмная обувь — тяжелые сапоги и тапки с отпечатком стопы на подошве, и прикольные аксессуары типа крошечных сумок-брелоков, болтавшихся на поясе и высовывавшихся из-под пол пиджаков. Новая аудитория мужского Louis Vuitton (начавшая формироваться во времена Вёрджила Абло и сейчас только укрепляющаяся), судя по гостям этого показа и его общему стилю,— рэперы, хип-хоперы и их фан-база.

На подиуме LV, то есть на Новом мосту, среди профессиональных моделей шли, как это теперь принято, и обычные люди разного телосложения и разного возраста — плотные и коротконогие, средних и вполне уже преклонных лет. Сложно сказать, к какой группе — моделей или обычных людей — принадлежал замечательный дизайнер и fashion icon Стефано Пилати 57 лет, но он как раз вышел в юбке (или юбке-брюках, точно было не разглядеть), которую вполне, впрочем, можно принять за модернизированный килт.

А вот где было полнейшее разнообразие, так это у KidSuper, создатель которого Колм Диллейн был одним из приглашенных дизайнеров сезонной коллекции LV во время затянувшихся поисков фэшн-директора после смерти Абло. Тут вообще практически не было моделей, но и простыми людьми участников шоу назвать сложно, потому что все они были чрезвычайно колоритны — что мужчины, что женщины. Их одежда выглядела довольно эксцентрично — покрытая аппликациями лоскутами и эмблемами, составленная из разных частей и вообще заметно деконструированная,— но на самом деле KidSuper — это и есть тот самый образцовый люксовый стритвир, к которому стремятся сейчас все мегабренды, и LV тут не исключение.

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Если в случае Louis Vuitton ни о каких особенных сюрпризах с точки зрения коллекции говорить все-таки не приходится, то в Christian Dior как раз сюрприз нас и ждал. Тот Ким Джонс, к которому мы привыкли и которого так любим — со сложными цветами, сложными пропорциями, сложным балансом между классической и гармонической деконструкцией, между тейлорингом и спортом/аутдором,— внезапно показал коллекцию, где практически ничего этого не было. А были насыщенные, яркие цвета, упрощенный силуэт и твид — впервые в карьере Джонса в Dior. В этом твиде даже были металлизированные блестящие нити. Но, главное, Джонс изменил силуэт — прежде всего благодаря коротким широким брюкам с защипами на талии, коротким шортам и тем самым ярким цветам. Но руку мастера можно, конечно, опознать. Да, в этой коллекции было меньше его прекрасной игры с in the making — когда из-под пиджака выглядывают шелковые ленты, где-то что-то не до конца пришито, где-то предмет из одного аутфита приделан к другому,— но она все же есть, просто исполненная несколько иначе. Например, два воротника и три манжета на белой рубашке в тонкую голубую полоску или твидовые топы без рукавов, с незакрытым швом на одном плече, скрепленные застежкой-крабом у горловины. Ну а вообще новый силуэт — широкие короткие штаны со стрелками и прямые, свободные, но достаточно жесткого кроя жакеты — оказался красивым. Тут даже была некоторая прежняя гендерная игра, но в мерцающем режиме — жакеты «шанель» (то есть короткие, без воротника и с контрастным краем) с золотыми брошами на груди, как у пожилых парижских дам, или вдруг дополнительные отутюженные юбочные складки на брюках.

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Но суть перемен не только в смене силуэта. Все эти короткие брюки или шорты, носки со шлепками, крошечные сумки маркерного цвета и маленькие яркие шапочки, украшенные брошами-цветами ручной работы, рассчитаны прежде всего на азиатских гостей показов Dior, да хоть на известнейшего блогера Томми Тона. Если рассматривать показы LV и Dior одновременно, становится ясно, что Бернар Арно и его LVMH теперь обращаются к двум важнейшим аудиториям: американской рэперской и хип-хоперской (и всем к ней примкнувшим, ценящим такой bling-bling) — и к азиатским и прочим фанатам k-pop (его звезд, одетых в коллекцию грядущей осени, на показе было много). Обе они огромны и мегаважны, так что речь идет о настоящей крупномасштабной маркетинговой операции.

Та же работа с силуэтом, но аранжированная совершенно иным образом, в совершенно другой эстетике, с совершенно другим видением и другими целями была в этом сезоне и у Hermes. Нишаньян тоже укоротила брюки так, чтобы они чуть открывали лодыжки, сделала их свободными (по эрмесовским меркам — так и очень свободными), из мягкой, даже иногда жатой ткани — и тоже показала много луков с шортами. К ним — свободные рубашки с коротким рукавом из «кальки», ткани, похожей на миллиметровую бумагу на прозрачной основе, и легкие парки оттенка розового туфа. «Лето безмятежно и радостно, воздух прохладен, очарование в чувственности» — так описала Нишаньян дух коллекции.

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Одни из самых чувственных вещей этой коллекции — прозрачные пиджаки из шелка или нейлона. Они открывали всю свою конструкцию и тела, на которые надеты, потому что под ними либо не было ничего, либо были шелковые же майки,— и эта двойная прозрачность, особенно на татуированном торсе, выглядела очень секси, но именно очень сдержанным эрмесовским способом. Легкий длинный коричневый тренч с мягкими круглыми плечами, затянутый поясом, брюки цвета белого песка и серо-голубая шелковая майка (это вообще один из главных луков сезона); розово-бежевая парка, такого же цвета шелковая рубашка и светло-серые брюки; короткие шорты и свитер крупной вязки, все в двух оттенках цвета известняка (Вероник Нишаньян назвала эти цвета «минеральными») — та самая эрмесовская простота, которая нигде больше так не работает.

Минеральные цвета были и у Zegna, но словно бы выбеленные солнцем: оттенок свежей извести, оттенок выгоревшей терракоты, выгоревшей же зелени или краски, бывшей когда-то голубой. Впрочем, это ощущение отчасти возникало из-за того, что показ проходил на очень ярком солнце. Прямой свободный верх — пиджаки, вариации матросских блуз или кофт с укороченными, но закрывающими локоть рукавами, и прямой свободный низ — длинные брюки (самые красивые — идеально по фигуре сидящие вверху, но широкие внизу, но без всякого клеша) или шорты-бермуды. Простой силуэт, где все пропорции, все конструкции и все детали идеально продуманы в своей сложности. Простота прямого верха достигается с помощью сложной конструкции, а каждый клапан каждого кармана, каждая полочка каждого пиджака выглядят и лежат идеально. Алессандро Сартори — король минимализма в его самой шикарной и при этом неконсервативной версии и один из лучших мужских дизайнеров современности, что, впрочем, мы давно знаем — и давно его за это любим.

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На этом же поле — minimalistic chic — работает сейчас модный парижский бренд Ami, существующий уже больше десяти лет, но особенно набравший обороты после прошлогоднего показа у стен Сакрё-Кёр на Монмартре, в котором приняла участиях целая компания разных французских знаменитостей. Нынешний показ открывал Венсан Кассель, и создатель Ami Александр Маттиусси говорит, что хотел передать тот шик 1990-х, который Венсан так блестяще воплощал. Все эти широкие брючные костюмы на парнях и девушках (бренд начинался как мужской, но сейчас показывает и производит обе коллекции), и косые шелковые юбки чуть ниже колена с сапогами и открывающими пресс топами, и короткие узкие платья — очень современная версия тех самых 1990-х. Ami очевидно стремятся составить конкуренцию The Row — и не без успеха.

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Saint Laurent, тоже подчеркнуто парижский, но куда более известный, представил продолжение того, что было в прошлом сезоне, а именно — работы с наследием, которое, заметим, женское, а не мужское. Пиджаки, которые показывал Ив Сен-Лоран в 1980-е, прямые и свободные, с огромными прямыми плечами, только на мужчинах,— Энтони Ваккарелло с какого-то момента стал использовать этот сен-лорановский силуэт для женских коллекций, и вот теперь настала очередь мужчин. К ним — очень плотно посаженные брюки-дудочки, слегка укороченные и чуть открывающие лодыжки, или с довольно высокой талией, классической ширины и классической длины, или со свободной посадкой, или довольно широкие — иными словами, тут была энциклопедия всех традиционных мужских брюк с совсем небольшими отступлениями от принятых фасонов. То есть очень характерное для всего сезона SS 24 штудирование формы. Сен-лорановские блузки, уже опробованные Ваккарелло на мужчинах, тоже, конечно, были, на этот раз хрестоматийно-прозрачные (с рукавами или с американской проймой и гипертрофированно большим бантом у ворота), с какими-то летящими за ними хвостами. Закрытая обувь с узким носом на довольно высоком и довольно узком каблуке, очень низко вырезанные шелковые майки под пиджаками, глухие темные очки-авиаторы и практически тотальная черно-белая гамма — весь образ очень sleek. Смокинг тоже был — с неким подобием короткой юбки/передника поверх брюк,— ну и все прочее из классики Сен-Лорана конца 1980-х: леопард, запахнутые и затянутые на талии тренчи, драпировки, ассиметричные топы. Катрин Денёв meets Ален Делон.

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Но самое эффектное упражнение в жанре сложной эстетской работы с классическими паттернами показал в этом сезоне Dries Van Noten. Дрис Ван Нотен проделал настоящее исследование традиционных форм. Например, пиджака и костюма вообще: аккуратно сидящий двубортный с прямыми резкими плечами и с узкой талией, немного в стиле 1940-х; однобортный на двух пуговицах с узкими лацканами, самый что ни на есть классический; тоже на двух пуговицах, но широкий и прямой с широкими же мягкими брюками; длинный, широкий, прямой на поясе с широким мягким плечом, похожий на женский жакет; широкий прямой двубортный, как с папиного плеча; он же, но совсем оверсайз (с шортами, конечно); классические три пуговицы с маленькими лацканами и довольно прямыми, аккуратно сидящими брюками, но длинными и ложащимися складками внизу на шлепки,— и список этих кораблей еще даже не на середине.

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Дрис Ван Нотен сказал, что его занимала в этом сезоне «disrupted elegance» (от себя добавлю: как и в прошлом) — разрушенная, разобранная, разъятая элегантность,— определение так же остроумно и изящно, как и одежда, к которой оно применено. Черный плащ на голое тело с затянутой поясом талией, а под ним — широкие брюки цвета свежей терракоты. Шелковые пижамные штаны под застегнутым на все пуговицы тренчем. Широкий однобортный пиджак нежного оттенка морской волны с широкими штанами графитно-серого цвета и прозрачной темно-кирпичной майкой. То есть разделение на составные части, перетряхивание и смешивание всех конструкций классического мужского костюма — и складывание из них чего-то нового, непривычного, но узнаваемого. И только такая элегантность сегодня воспринимается как современная.

Многое, что значительно, интересно и вообще чем-то примечательно сейчас, связано с tailoring. Но не все. Люк Майер из Jil Sander, представляя мужскую коллекцию, так и сказал: «Я не думаю, что претендующая на элегантность мужская одежда непременно должна быть tailoring». И та коллекция, что они с Люси показали в этот раз, была тому подтверждением — много трикотажа, вязаные джемперы, безрукавки, поло, жилетки, всего несколько пиджаков, широких и прямых, жестко держащих форму, нечто похожее на френч, от которого отпороли рукава, с контрастным воротником, широкое длинное горчичное пальто, нежно-сиреневый комплект из кожаных штанов и кожаной же рубашки, свободные блузы, широкие черные шорты с высокими белыми сапогами на грубой подошве и черно-белым меланжевым свитером. Очень красивые объемы, очень красивые цветосочетания, лукбук, заставляющий вспомнить работу Фиби Файло в Celine (возвращения которой мы ждем с нетерпением),— Jil Sander и с тейлорингом, и без него остается одной из самых цельных и сильных марок.

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Дэниел Ли, показавший как раз сейчас резорт-2024, а в нем и женское, и мужское, тоже не то чтобы увлекался тейлорингом, хотя у Burberry в нем есть традиции и заслуги. Эта коллекция вышла уверенней его дебюта. Ли сделал силуэт проще и внятней, жестче курировал аксессуары, строже собрал цвета и попытался упорядочить клетку, неизбежное испытание всех дизайнов Burberry, использовав фактически два эффекта — поп-артовское увеличение и оп-артовские иллюзии.