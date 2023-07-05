Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МВД Украины: подсудимый подорвал себя в здании суда в Киеве, ранены два спецназовца

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что устроивший взрыв в Шевченковском районном суде подсудимый погиб. Он подорвал себя в здании суда, уточнил господин Клименко. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что он погиб «при повторной попытке использовать взрывное устройство». В результате инцидента ранены два сотрудника правоохранительных органов.

Официально имя устроившего взрыв в суде не сообщается. Однако украинские СМИ утверждают, что речь идет об Игоре Гуменюке, которого обвиняли в совершении теракта 31 августа 2015 года у здания Верховной рады. Сегодня, 5 июля, его доставили в здание Шевченковского суда, он попытался сбежать и использовал «неустановленное взрывное устройство», следовало из сообщения МВД.

Издание Klymenko Time сообщало о втором взрыве: предварительно начался штурм здания. Игорь Клименко в своем Telegram-канале уточнил, что во время штурма помещения оказались ранены двое бойцов корпуса оперативно-внезапного действия — подразделения особого назначения полиции Украины. «Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы»,— добавил господин Клименко. Подробности их состояния не приводятся.

По данным «Страна.ua», Игорь Гуменюк закрылся в туалете, открыл дверь и бросил взрывное устройство. Затем он попытался сбежать, но его остановили. После он забаррикадировался в помещении и бросил еще одно взрывное устройство в полицейских. Двое оказались ранены, а сам он погиб.

Игорь Гуменюк находился в СИЗО около восьми лет. Его адвокат рассказал изданию «Гратам», что тот просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться в зону боевых действий. Сегодня суд должен был продлить его арест.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...