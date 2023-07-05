Глава МВД Украины: подсудимый подорвал себя в здании суда в Киеве, ранены два спецназовца

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что устроивший взрыв в Шевченковском районном суде подсудимый погиб. Он подорвал себя в здании суда, уточнил господин Клименко. В офисе генпрокурора Украины уточнили, что он погиб «при повторной попытке использовать взрывное устройство». В результате инцидента ранены два сотрудника правоохранительных органов.

Официально имя устроившего взрыв в суде не сообщается. Однако украинские СМИ утверждают, что речь идет об Игоре Гуменюке, которого обвиняли в совершении теракта 31 августа 2015 года у здания Верховной рады. Сегодня, 5 июля, его доставили в здание Шевченковского суда, он попытался сбежать и использовал «неустановленное взрывное устройство», следовало из сообщения МВД.

Издание Klymenko Time сообщало о втором взрыве: предварительно начался штурм здания. Игорь Клименко в своем Telegram-канале уточнил, что во время штурма помещения оказались ранены двое бойцов корпуса оперативно-внезапного действия — подразделения особого назначения полиции Украины. «Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы»,— добавил господин Клименко. Подробности их состояния не приводятся.

По данным «Страна.ua», Игорь Гуменюк закрылся в туалете, открыл дверь и бросил взрывное устройство. Затем он попытался сбежать, но его остановили. После он забаррикадировался в помещении и бросил еще одно взрывное устройство в полицейских. Двое оказались ранены, а сам он погиб.

Игорь Гуменюк находился в СИЗО около восьми лет. Его адвокат рассказал изданию «Гратам», что тот просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться в зону боевых действий. Сегодня суд должен был продлить его арест.

Лусине Баласян