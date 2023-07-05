Губернатор Дрозденко пожаловался в федеральные ведомства на угольную пыль под Кингисеппом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и региональную транспортную прокуратуру с требованием принять меры в отношении компании — перевозчика удобрений «Ультрамар» по поводу нарушения санитарных норм. Жители Кингисеппского района жаловались на обильную угольную пыль, летящую на жилые дома с объектов компании.

«Губернатор просит уполномоченные органы принять меры в отношении компании для устранения нарушений»,— сообщает пресс-служба областной администрации.

Впервые о проблемах с угольной пылью, распространяющейся по Кингисеппскому району с порта Усть-Луга, где находятся терминалы «Ультрамара», стало известно летом 2022 года. Тогда так же после неоднократных жалоб местных жителей, в частности из деревни Вистино, губернатор обратился в надзорные органы, которые в результате проверки признали нарушение логистическим оператором санитарных норм. Компания позже отчитывалась об устранении нарушений, но в 2023 году жалобы на пыль появились снова. Повторная проверка также показала, что «Ультрамар» не обеспечивает сдерживание пыли, производят отгрузку угля открытым способом. Компании в мае дали три месяца на устранение нарушений.

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