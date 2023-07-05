Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов будет играть в воронежском «Факеле»

Играющий в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежский футбольный клуб «Факел» подписал контракт с Федором Кудряшовым, бывшим игроком сборной России. Он ранее сыграл за команду страны 47 матчей, участвовал в чемпионате мира-2018, чемпионате Европы-2020, Кубке Конфедераций и Лиге Наций.

Господин Кудряшов будет играть в «Факеле» на привычной для него позиции защитника, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В сезоне 2022-2023 года спортсмен отыграл 13 матчей за турецкий клуб «Антальяспор».

«Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как "Факел" вернулся в Премьер-лигу, просто не может оставить равнодушным. Видел, как команда бьется ради своих болельщиков, а те ее поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с "Факелом", я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история. Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже»,— цитирует Федора Кудряшова пресс-служба клуба.

Футболист родился в 1987 году в Иркутской области. Ранее выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», а также турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». Четырежды серебряный призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Турции.

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Сергей Калашников

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