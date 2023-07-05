В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и порывов ветра до 25 м/с

В Свердловской области 6 июля ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град и порывы ветра до 25 м/с. Как сообщили в Telegram-канале регионального МЧС, из-за сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным уральского Гидрометцентра, 6 июля температура воздуха в регионе ночью составит +14 — +19 градусов, на севере области — до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +26 — +31 градуса.

Как сообщил Гидрометцентр, 5-7 июля в Свердловской области ожидается четвертый класс пожароопасности.

Полина Хабарова

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