Умер старейший профессор Воронежского аграрного университета

3 июля на 85-м году жизни скончался старейший профессор Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) имени императора Петра I Владимир Василенко. Об этом сообщили в пресс-службе вузе. Причина смерти ученого не уточняется.

Владимир Василенко родился 29 марта 1939 года в Воронежской области. В 1961 году окончил факультет механизации сельского хозяйства ВГАУ, который тогда назывался сельскохозяйственным институтом. В этом же году начал работать инженером в совхозе «Воронежский», где, в частности, занимался обучением начинающих механизаторов.

С 1963 года господин Василенко работал на кафедре сельхозмашин ВГАУ, где занимал должности от ассистента до профессора. В 2012 году ему было присвоено звание «заслуженного профессора» ВГАУ.

Алина Морозова

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