DOGMA стала лидером строительного рынка Краснодарского края

Согласно рейтингу портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), девелопер занял первое место в Краснодарском крае как по объемам текущего строительства, так и по вводу жилья.

DOGMA продолжает лидировать среди краснодарских застройщиков, занимая первую строку рейтинга ЕРЗ. С начала года девелопер ввел в эксплуатацию более 138 тысяч кв. м жилья; в стадии строительства находится еще более 1,8 млн кв. м. В планах DOGMA до конца года сдать еще более 530 тысяч кв. м жилья.

На данный момент компания уверенно занимает около 18% строительного рынка Краснодарского края, являясь лидером отрасли на юге. С января 2023 года DOGMA занимает четвертое место по объемам строительства на федеральном уровне в рейтинге портала ЕРЗ.

Среди активно развивающихся проектов девелопера – мкр «Самолёт» *и DOGMA Park**, ЖК «Парк Победы» ***и «Рекорд» ****в Краснодаре, ЖК «Арена»** в Новороссийске.

За 6 месяцев этого года компания вовремя сдала 7 новых многоквартирных домов в мкр «Самолёт» общей площадью 211 тысяч кв м. Новый жилой квартал на Западном обходе станет современным городским пространством, включающим в себя не только многоэтажные дома, но и всю необходимую инфраструктуру для жизни: кафе, торговые точки и магазины, офисные здания, спортивны площадки и территории отдыха. Отдельное внимание компания уделяет созданию социальных объектов – школ и детских садов. Строительство двух учебных заведений в мкр «Самолёт»* на 1100 мест каждая планируется завершить уже в сентябре этого года.

Недавно DOGMA объявила о выходе в Московский регион. Современный жилой комплекс EVO***** в Реутове включает в себя качественную застройку и всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Проектом предусмотрено строительство детского сада и школы, подземных и наземных парковок. На благоустройство прилегающей территории компания планирует инвестировать около 1 млрд рублей.

Преимущество района – оптимальная транспортная доступность. EVO***** расположен в пешей доступности от метро «Новокосино» и станции «Реутово», которая до конца 2023 года станет частью МЦД-4. Жилая площадь корпусов нового проекта составит более 72 тысяч кв м. Строительство ЖК EVO*****рассчитано на 3 очереди. Продажи начались с корпусов первой очереди – это 5 домов в 25 этажей.

Застройщики: ООО СЗ САМОЛЕТ-5*. ООО СЗ ДОГМА-ВОСТОК**. ООО СЗ ДОГМА-РЕКОРД***. ООО СЗ ДОГМА-ПАРК 21****. ООО СЗ "СНС" - ЖК EVO*****. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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