В Шевченковском суде Киева произошел взрыв

В Шевченковском районном суде Киева произошел взрыв. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram, «неустановленное взрывное устройство», по предварительным данным, привел в действие доставленный на судебное заседание мужчина.

Киевская городская военная администрация уточнила, что взрыв произошел в 17:20 (совпадает с мск). На место происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативные группы, взрывотехники и спецназ. Территорию вокруг суда оцепили. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в радиусе километра от Шевченковского суда перекрыты дороги.

По данным украинского издания «Страна.ua», взрыв устроил Игорь Гуменюк — он обвиняется в совершении теракта 31 августа 2015 года у здания Верховной рады.

Источник издания утверждает, что господин Гуменюк после прибытия в здание суда попытался сбежать из-под стражи: «Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника». Позднее, по данным источника, Игорь Гуменюк закрылся в туалете суда «с двумя конвоирами» и «взорвал взрывпакет».

Лусине Баласян