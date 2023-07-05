Бастрыкину доложат о результатах расследования дела по факту систематического избиения девочки из Екатеринбурга ее опекуном

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовных дел в отношении опекуна, которая систематически наносила побои девочке и в течение пяти лет содержала ее в антисанитарных условиях в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту расследовались уголовные дела по ст. ст.117 УК РФ (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев) и 293 УК РФ (халатность), по результатам которых были приняты процессуальные решения. О принятых решениях главе СКР доложит и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Как сообщил е1.ru, уголовное дело против опекуна прекратили. Следственный комитет официально не комментирует информацию, но по данным источников издания, дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Диана Сунагатуллина

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